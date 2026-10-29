За вывоз мусора в Карелии будет отвечать новый регоператор

«КарелЭнергоХолдинг» займется вывозом мусора, но для для начала работы требуется перестройка маршрутов

фото «Петрозаводск говорит»

Государственное предприятие республики «КарелЭнергоХолдинг» будет отвечать за вывоз ТКО в Карелии. Приказ о новом регоператоре подписан в Минстрое региона. Вывоз мусора вернулся под контроль правительства Карелии, отметил вице-премьер Виктор Россыпнов. Тарифы для граждан при этом не должны будут измениться.

Россыпнов назвал ситуацию с заменой регионального оператора «выздоровлением через обострение» и подчеркнул, что с начала года, после смены руководства КЭО, работа предприятия была оптимизирована. Региональный оператор отказался от посредников, сократил административные расходы, снизил убыток от продаж на 41%, то есть 72 млн руб. Но из-за тяжелого финансового положения предприятия, допущенных просчетов вывоз мусора пришлось поддерживать бюджетными средствами.

Вице-премьер заявил, что тариф на вывоз мусора для населения не изменится.

«Для населения тариф остается прежним. Для организаций и предпринимателей он будет соответствовать реальным затратам на вывоз», - отметил вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры.