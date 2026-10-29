Крупный район Петрозаводска останется без офиса банка

Собранные 500 подписей не помогут спасти отделение «Сбербанка» от ликвидации

фото «Петрозаводск говорит»

Крупный район Петрозаводска останется без отделения банка с января 2027 года.

Жители Соломенного были встревожены сообщениям о закрытии отделения «Сбербанка» и начали сбор подписей. О помощи они попросили и главу города в комментариях под одним из постов на странице Инны Колыхматовой.

Граждане собрали 500 подписей против закрытия банковского отделения, но планам по реорганизации это вряд ли помешает. Гражданам, а это жители Соломенного и Заозерья, предлагают обращаться за банковскими услугами в ближайшее отделение, которое находится на улице Мелентьевой. Граждане говорят – это далеко и там всегда много посетителей.

В Минфине Карелии на обращение отреагировали, но отметили, что урегулировать вопрос самостоятельно не в силах, так как «Сбербанк» является коммерческой организацией, а органы власти влиять ни ее решения не могут. В банке решение закрыть отделение в Соломенном объяснили «результатами экономического анализа работы отделения».

В министерстве заявили, что правительство Карелии направило обращение с просьбой пересмотреть решение о закрытии с учетом высокой заинтересованности граждан и потребности в банковских услугах. Окончательное решение должно стать известно в ноябре.