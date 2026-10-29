Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги за девять месяцев

На заседании Наблюдательного совета обсудили ключевые направления поддержки ветеранов и участников спецоперации

фото: Фонд «Защитники Отечества»

Состоялось заседание Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы за девять месяцев 2026 года. Участники обсудили развитие ключевых направлений поддержки ветеранов СВО и их семей, планы по открытию дополнительных отделов в муниципалитетах и внедрение Государственной информационной системы «Защитник Отечества».

В своей работе фонд действует проактивно, опираясь при этом на обратную связь от ветеранов, отметила Анна Цивилева. Совместно с Военно-социальным центром сформирована единая информационная система, благодаря которой действующие военнослужащие получают информацию о мерах поддержки Минобороны РФ и фонда.

Полномочия фонда продолжают расширяться. С июня 2026 в контур его работы включили еще две категории граждан – военнослужащих с инвалидностью и участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших в результате этого инвалидность.

Развивается система социального сопровождения ветеранов и семей участников СВО. Ветеранов, обладающих уникальным набором компетенций, включают в разработку решений и реализацию общественных проектов.

Фонд выступил с инициативой создать профильную рабочую группу по поддержке детей участников СВО. Итогом должно стать внедрение единого алгоритма всесторонней помощи несовершеннолетним из семей погибших и пропавших без вести участников спецоперации по всей стране.

За девять месяцев за содействием в трудоустройстве в фонд обратились 23 150 ветеранов, более половины из них уже нашли работу. По вопросам обучения и переобучения поступило свыше 16 400 запросов, на обучение направлены 66% ветеранов из числа обратившихся.

Благодаря поддержке фонда более 17 тысяч ветеранов спецоперации занимаются различными видами спорта, из них свыше 4500 – ветераны с инвалидностью. Ветераны спецоперации входят в сборные команды регионов по адаптивным видам спорта и в национальные сборные команды по адаптивному спорту.

На региональном уровне направления поддержки успешно реализуются филиалами фонда. Так, карельский филиал помог Максиму Коробицину из Медвежьегорска восстановить здоровье после ранения – установить специальный тренажер для реабилитации и получить экзоскелет. Соцкоординатор организовала адаптацию жилья ветерана с учетом особенностей его здоровья. Сейчас Максим осваивает профессию python-разработчика в университете «Синергия», увлекается 3D-моделированием и планирует развиваться в этом деле.