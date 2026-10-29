Министр озвучил среднюю пенсию россиян

Минфин спрогнозировал рост средней пенсии в России до 29 904 рублей

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В 20207 году средний размер пенсии россиян составит 29 904 рубля, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Такая цифра прогнозируется на конец 2027 года. Ожидается рост прожиточного минимума. В грядущем году он увеличится на 6,8 % до 20 227 рублей, пишет газета «Известия». От этой величины зависят размеры пособий, социальных выплат.

Перед правительством стоит задача увеличить минимальный прожиточный минимум до 28 935 рублей, дважды проиндексировать страховые пенсии.

Первая индексация ожидается 1 февраля по уровню инфляции (на данный момент это 6,8%), вторая индексация запланирована на 1 апреля еще на еще 3,3%.