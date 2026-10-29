Жителю Карелии дали 10 суток ареста за езду «под градусами»

36-летнего пьяного водителя не наказали рублем, но арестовали

Фото: паблик "Полиция Беломорска"

Житель Карелии избежал финансового наказания, но оказался за решеткой на 10 дней за езду «под градусами» и без прав. Об этом сообщили в паблике «Полиция Беломорска».

По данным источника, в поселке Летнереченский Беломорского округа сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2115. За рулем находился мужчина 1990 года рождения. У него при себе было просроченное водительское удостоверение. Кроме того, медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения — 0,93 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. За нарушение водителю грозил административный арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.

Судьбу мужчины решил суд. Он назначил водителю 10 суток административного ареста.