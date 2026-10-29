Погибли летчики пилотажной группы «Русские витязи»

Двое летчиков из пилотажной группы «Русские витязи» погибли на прошлой неделе. Об этом сообщил Telegram-канал знаменитой авиационной группы.
По данным источника, трагедия произошла 21 октября. Во время плановых полетов разбились полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов. Оба были выпускниками Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. Обстоятельства гибели военных не раскрываются.
Отметим, группа высшего пилотажа «Русские витязи» базируется на аэродроме Кубинка в Московской области.
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