Погибли летчики пилотажной группы «Русские витязи»

Двое пилотов погибли во время плановых полетов в России

Фото "Петрозаводск говорит"

Двое летчиков из пилотажной группы «Русские витязи» погибли на прошлой неделе. Об этом сообщил Telegram-канал знаменитой авиационной группы.

По данным источника, трагедия произошла 21 октября. Во время плановых полетов разбились полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов. Оба были выпускниками Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. Обстоятельства гибели военных не раскрываются.

Отметим, группа высшего пилотажа «Русские витязи» базируется на аэродроме Кубинка в Московской области.

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