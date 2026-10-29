Раскрыт правильный рацион для защиты от простуд

Диетолог рассказала, что есть осенью для поддержания иммунитета

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Диетолог Полин Кокс рассказала о том, как надо питаться в холодное время года, чтобы защититься от простуд. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила врач, суперпродуктов для стопроцентной защиты от простуды и гриппа не существует. Тем не менее, правильное питание осенью и зимой поможет укрепить иммунитет и противостоять болезням более уверенно.

Так, специалист советует регулярно есть в холодное время года жирную рыбу, яйца, мясо, молочные продукты и бобовые. Важно следить за тем, чтобы потреблять достаточно белка. Также полезно добавить в рацион продукты с витамином D и цинком.

Чтобы помочь организму избежать болезни, медик также рекомендует чаще мыть руки, проветривать помещения и делать необходимые прививки.

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