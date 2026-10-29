Бывшего карельского министра наградили медалью МВД России

Полковника милиции в отставке Виктора Кононова отметили ведомственной наградой и поздравили с юбилеем

Фото: МВД по РК

Бывшего министра внутренних дел Карельской АССР, полковника милиции в отставке Виктора Кононова за многолетний труд наградили медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». Торжественное мероприятие приурочили к юбилею Кононова – ему исполнилось 80 лет.

Награду бывшему министру вручил нынешний руководитель ведомства генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев.

По данным пресс-службы МВД по РК, Виктор Кононов родился в 1946 году в посёлке Кинелахта Пряжинского района. В органы внутренних дел пришёл в октябре 1968 года. Окончил Высшую школу милиции и Академию МВД СССР. С ноября 1985 года по июль 1986 года занимал должность начальника ОВД Ленинского райисполкома Петрозаводска, а с августа 1986 года возглавил министерство.