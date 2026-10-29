Глава округа в Карелии заключил контракт с Минобороны

Крупин вступил в мобильную огневую группу для защиты от угрозы с воздуха

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В мобильную огневую группу вступил глава Сортавальского округа Сергей Крупин. Информация об этом появилась в нескольких официальных пабликах властей.

«Я свой выбор сделал, - приводятся слова чиновника. - Сегодня нет более важной задачи, чем защита от беспилотной опасности».

В Карелии набирают граждан в мобильные огневые группы для защиты от угроз с воздуха. В ряды отряда «БАРС» вступают сотрудники предприятий, главы муниципалитетов и руководители республиканских министерств, ветераны боевых действий. Кандидат заключает контракт с Минобороны как резервист, проходит обучение и сборы.

«Контракт – он только для территории Карелии. Основной принцип – принцип добровольности. Прикрывая объекты, мы прикрываем города республики Карелия, то есть мы защищаем людей», - сказал военный комиссар республики Андрей Артемьев.