Заводчица кошек в суде защитила свою честь и достоинство

Петербурженку обязали выплатить более 200 тысяч рублей заводчице кошек

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В Выборге (Ленинградская область) завершилось рассмотрение дела о защите чести и достоинства заводчицы кошек.

Установлено, что жительница Петербурга купила котенка в питомнике бенгальских котов, которым владеет заводчица — ветеринар по образованию. Специалист отговорила женщину от приобретения, так как котёнку был месяц, у «хвостика» был ещё слабый иммунитет, а время для прививок еще не пришло. Аргументы не возымели должного действия на петербурженку.

Новая хозяйка нарушила рацион питания, и котёнку стало плохо, животное оказалось в стационаре. Все время болезни заводчица была на связи с хозяйкой и помогала выхаживать «хвостика». Несмотря на это, покупательница писала в соцсетях нелестные комментарии о питомнике и его владелице. Позднее в суде эту информацию признали ложной, как и утверждение о том, что кот не является породистым.

В результате суд признал информацию порочащей честь и достоинство и обязал недовольную хозяйку животного выплатить заводчице более 200 тысяч рублей за критику её работы, сообщает «Деловой Петербург».