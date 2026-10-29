Пожарные были подняты по тревоге в карельском поселке

В Эссойле специалисты тушили горящие мусорные контейнеры

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Поздним вечером 28 октября в поселке Эссойла произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, в 23:19 пожарные получили сигнал о возгорании на улице Центральной. Трое специалистов, которые прибыли на место, обнаружили, что горят мусорные контейнеры. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Огонь был оперативно потушен. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что две женщины погибли на пожаре в частном доме в Магадане. При этом их спутники спаслись.