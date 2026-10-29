Полуголый мужчина бросался на транспорт в Петрозаводске

Неадекватный человек бегал по Перевалке вечером 28 октября

Фото: CityLink

Вечером 28 октября в Петрозаводске по улицам бегал неадекватный человек. Действия мужчины попали в объектив камер наблюдения компании CityLink.

Все случилось на Перевалке в седьмом часу вечера. Полуголый человек вышел из одного из домов и начал бегать по дорогам, бросаясь на транспорт. В том числе, горожанин пытался остановить автобусы. Все происходило на улицах Чкалова, Чапаева, Пархоменко. В какой-то момент после конфликта с очередным водителем странный мужчина даже был повален на асфальт, но затем он сумел встать и уйти.

Чем закончились похождения петрозаводчанина - неизвестно. Также неясно, чем было вызвано подобное поведение.

Ранее сообщалось о том, что дикого зверя заметили на улицах Петрозаводска.