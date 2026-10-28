Ветераны СВО из Карелии проходят обучение в «Школе фермера»

Участниками образовательной программы в «Школе фермера» стали два ветерана спецоперации Альберт Ильченко из Костомукши и Иван Ягодкин из Прионежья

«Школа фермера» – федеральный проект, который реализуется Россельхозбанком, Минсельхозом России, Государственным фондом «Защитники Отечества». Программа помогает ветеранам СВО и членам их семей получить знания для работы в аграрной сфере и создания собственного дела. Участники могут выбрать одно из более чем 50 направлений, включая растениеводство, животноводство, пчеловодство, агротуризм и цифровые технологии в сельском хозяйстве.

«Содействие ветеранам СВО в обучении и последующем трудоустройстве – одно из ключевых направлений работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогают выстроить карьерную траекторию с учетом запросов работодателей, возможностей рынка труда, а главное – желаний, умений и компетенций самого ветерана. Сегодня наиболее последовательно этот путь выстроен в агропромышленном комплексе. Вместе с Министерством сельского хозяйства РФ и Россельхозбанком мы создаем возможности для получения знаний, практического опыта и запуска бизнеса в агросекторе»,

– отметила Анна Цивилева.

Иван Ягодкин ушел на СВО добровольцем в 2022 году. После ранения он вернулся в Карелию. Ветеран находится на сопровождении фонда «Защитники Отечества», специалисты которого помогают ему решать вопросы, связанные с восстановлением и дальнейшей жизнью. При содействии фонда Иван получил бесплатную юридическую помощь, прошел реабилитацию в центре СФР и поступил в университет «Синергия» на направление «Прикладная математика». В этом году он также был награжден медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия».

Сегодня Иван осваивает еще одно направление – сельское хозяйство. Он проходит обучение в «Школе фермера» и разрабатывает проект по созданию овцеводческого хозяйства в Прионежском районе. Для реализации этой идеи ветеран получил грант «Агромотиватор». В дальнейшем Иван планирует воспользоваться социальным контрактом и продолжить развивать свое дело при поддержке фонда «Защитники Отечества».

Обучение в «Школе фермера» помогает Ивану получить необходимые знания, доработать бизнес-проект и подготовиться к запуску собственного хозяйства.