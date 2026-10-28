Многодетной матери отказали в жилье из-за прописки в сгоревшем доме

Следственный комитет проводит проверку, в Москве ждут доклад

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Карельские чиновники отказали матери троих детей в жилье из-за прописки в сгоревшем бараке. На историю женщины, которая за помощью пришла в благотворительный фонд «Мама-Дом», обратили внимание в центральном аппарате СК России.

В Петрозаводске мать троих детей после пожара лишилась единственного жилья. Семье было предоставлено помещение, непригодное для проживания. Уполномоченные органы отказывают многодетной в признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, ссылаясь на сохранение регистрации по месту жительства в сгоревшем доме.

В благотворительном фонде помогают женщине собрать документы из детского дома и администрации, подготовить официальные акты обследования маневренного жилья с фиксацией недостатков. Затем они обратятся к уполномоченному по правам ребенка и в жилищную инспекцию.

Карельские следователи проводят проверку в рамках уголовной статьи о халатности. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, установленных обстоятельствах и мерах, принимаемых для защиты прав женщины с детьми.