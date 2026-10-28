В России раскрыли новую масштабную аферу на авторынке

Россиян предупредили о схеме Долиной с поддержанными автомобилями

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Мошенники придумали новую схему отъема денег и машин у покупателей - вешают кредиты на машины прямо перед их продажей. При новой схеме обмана покупатели сами становятся подозреваемыми.

По информации Baza, покупателей завлекают низкой ценой на машину, продажей от собственника и отсутствием обременений. Условия привлекают перекупщиков.

Но перед продажей продавец берет кредит под залог автомобиля, информация об этом попадает в реестр через сутки, поэтому покупателю не видна. После сделки продавец обращается в полицию и заявляет о том, что оформить кредит его вынудили мошенники, также как продать машину и отдать деньги.

Чтобы отбить у покупателя желание судиться, указывается номер сим-карты с которой делался хоть один звонок покупателю. У следователей создается впечатление, что новый владелец был в сговоре с мошенниками. Покупателя начинают подозревать, машину забирают как доказательство. Впоследствии мошенники возвращают себе автомобиль, оставаясь при этом с деньгами.