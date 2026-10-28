Открыт прием заявок на всероссийскую премию «Служение»

Стартовал новый сезон премии для представителей муниципального сообщества страны

По итогам первого заседания оргкомитета по подготовке и проведению всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» и присуждению премии объявлен старт заявочной кампании. Оргкомитет создан Указом президента России. Председателем назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В сентябре 2026 года форум и премия стали ежегодными. Главная цель этого решения – максимальное привлечение внимания и поддержка самого близкого к людям уровня власти, отметил Кириенко.

Он подчеркнул, что число заявок на участие в премии каждый год растет. В этом году их стало в полтора раза больше, в голосовании приняли участие 1,6 млн человек. В прошлом сезоне 34% участников подали заявки повторно, тогда как годом ранее таких было 7%, подчеркнула сопредседатель Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева.

В III сезоне пять карельских проектов вошли в топ-200 лучших муниципальных практик России. Среди них – цифровая инициатива прямой связи горожан и администрации города «Колыхматова – Без посредников» (Петрозаводск), общественное пространство «ПаркВилль» (Прионежский район) и программа поддержки молодых специалистов в сфере муниципального управления «Наставничество как ключ к успеху» (Сортавальский округ).

В новом сезоне утверждены девять номинаций премии, в том числе новая – в сфере цифровизации: «Развитие территории – благополучие жителей»; «Инициатива каждого – общий успех»; «Благополучие семьи – приоритет государства»; «Великое наследие для будущих поколений»; «Укрепляем партнерство с бизнесом – расширяем возможности муниципалитета»; «Профессиональные кадры – будущее муниципалитета»; «Диалог с населением – открытость власти»; «Мужество и героизм на благо служения Родине»; «Цифровой муниципалитет – технологии для людей».

С этого года подать заявки можно только через личный кабинет портала муниципалитеты.рф, отметил сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Он подчеркнул, что все ключевые проекты для муниципального сообщества теперь собраны на одном ресурсе и работают в режиме одного окна.

Прием заявок на премию продлится до 29 ноября 2026 года. На рассмотрение принимаются проекты, управленческие решения и инициативы представителей муниципальной власти.

Торжественная церемония вручения премии состоится в апреле 2027 года в рамках муниципального форума «Малая родина – сила России». Организатором форума и премии выступает ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.