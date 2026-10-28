Ребенка попытались убить на улице в Ленобласти

Выясняются обстоятельства получения тяжелых травм подростком в российском регионе

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В Ленинградской области 15-летнего подростка пытались убить на улице. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, инцидент случился 27 октября в поселке Лебяжье. На улице юноше было нанесено множество ударов неустановленным предметом по голове и телу. Молодой человек получил тяжелые травмы. Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, он остался жив.

По подозрению в совершении преступления задержан ровесник жертвы. Следствие будет просить суд об аресте 15-летнего подозреваемого. Его мотивы устанавливаются. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

Ранее сообщалось о том, что семья из трех человек погибла в собственной квартире в Челябинске.