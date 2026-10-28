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28 октября 2026
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Финляндия

Натовский самолет подлетел к границам Карелии

Борт ВВС Швеции летает вдоль российско-финляндской границы
Самолет в небе
Фото "Петрозаводск говорит"

Самолет Gulfstream S102B Korpen, принадлежащий ВВС Швеции, в среду, 28 октября, проводит полет вдоль российско-финляндской границы. Об этом информирует РИА Новости.

По данным источника, борт взлетел из аэропорта Тампере в 10:25 и направился на север Финляндии. Воздушное судно ведет радиолокационную разведку вдоль границы.

Отмечается, что указанный самолет регулярно проводит подобные полеты, а также иногда ведет разведку над Черным морем.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Петрозаводска обслужил более 68 тысяч пассажиров за 9 месяцев года.

Ранее в рубрике Финляндия было опубликовано: Россиянина оштрафовали за визит в полицию с ножом в Финляндии

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