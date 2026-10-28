Путин присвоил почетные звания выдающимся деятелям Карелии

Учитель и работники культуры из Карелии получили признание на всероссийском уровне

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Президент Владимир Путин отметил работников культуры и образования. Глава государства подписал указ о награждении граждан государственными наградами.

В числе тех, кто получил высокое признание на всероссийском уровне, и специалисты из Карелии. За заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоены преподаватели Детской хоровой школы Петрозаводска Светлана Архипова и Детской школы искусств Пудожа Наталья Жемойтук, ведущий специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия всероссийского центра сохранения деревянного зодчества имени В.С. Рахманова музея-заповедника «Кижи» Александр Любимцев.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Светлане Костюковой – заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю информатики Университетского лицея Петрозаводска.