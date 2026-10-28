Культурный туризм набирает обороты

Жители Северо Запада всё чаще планируют поездки вокруг событий и впечатлений.

Калининград. Фото: Петрозаводск говорит

По данным опроса ВТБ*, для многих путешествие по России начинается не с маршрута, а с афиши — людей манят атмосфера городов, музеи, концерты и местная кухня.

За последний год культурную программу как повод для поездки выбрали 56 % опрошенных: большинство совершили 1–2 таких путешествия. При этом 79 % респондентов намерены отправиться в новое путешествие по стране в ближайшие шесть месяцев (в опросе допускался выбор нескольких вариантов ответа).

Image Балтийское море. Фото: Петрозаводск говорит.

Мотивы поездок разнообразны: примерно половина путешественников едет в конкретный город вне зависимости от проходящих там событий, треть — чтобы провести время в хорошей компании. Ещё 32 % ориентируются на яркие мероприятия — фестивали, городские праздники, выставки или спортивные события. Гастрономия тоже играет роль: ради местной кухни путешествует каждый пятый (18 %).

Среди форматов досуга лидируют прогулки и обзорные экскурсии — их предпочитают 68 % жителей СЗФО. Также популярны рынки и рестораны с локальной кухней — 36 %, музеи и выставки — 34 %, театры и концерты — 19 %.

Особенно неравнодушны к прогулкам петербуржцы: этот формат выбирают 74 % опрошенных из Санкт‑Петербурга.

В планах на ближайшие полгода — поездки по России: такой настрой у 79 % участников опроса. В числе самых востребованных направлений — Санкт‑Петербург, Иркутск и Байкал, Калининград. Последний особенно популярен у жителей Ленинградской области: его отметили 22 % респондентов. Также в списке желанных маршрутов — города Золотого кольца (11 %).

Image Байкал. Скала Шаманка. Фото: Петрозаводск говорит.

Интерес к культурным поездкам выходит и за пределы страны: более половины опрошенных хотели бы отправиться за рубеж. Лидеры среди зарубежных направлений — Пекин и Шанхай (26 %), Минск (13 %) и Стамбул (10 %).

Стоит отметить роль Пушкинской карты: с 2026 года ВТБ выступает её банком‑оператором. Карта даёт молодым людям 14–22 лет возможность получать господдержку на посещение культурных событий. За год выпущено свыше 7,8 млн карт, а траты по программе с начала года превысили 8 млрд рублей — из них 2,6 млрд рублей ушло на билеты в кино.

*Опрос проведён в октябре 2026 года среди 1500 жителей крупных городов России; в ряде вопросов разрешалось выбрать несколько ответов.