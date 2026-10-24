Новый маршрут объединит новогодний Петербург и зимнюю Карелию

Праздник под стук колес: железнодорожники запускают специальный новогодний поезд из Москвы

фото «Петрозаводск говорит»

Праздник под стук колес. Путешественникам предлагают встретить Новый год в дороге. Компания РЖД назначила специальный новогодний состав из Москвы.

Поезд № 956 «Новогодняя ночь в Санкт-Петербурге» отправится из столицы 31 декабря. Поезд отправится с Ленинградского вокзала в 10:47 и прибудет в Санкт-Петербург в 18:00. Пассажиры смогут встретить Новый год на Дворцовой площади – гостей ждут гулянья, фейерверк, елка и горка.

Затем путешественники отправятся в новогоднюю Карелию, где смогут не только насладиться красивой природой, но и домчаться на ретропоезде в Рускеалу, покататься на собачьих упряжках, лыжах или порыбачить.

Туристический маршрут объединит новогодние гуляния в Петербурге и отдых в Карелии.