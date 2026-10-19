Карелия готовит 40 зимних мероприятий для новой волны туристов

Более 620 тысяч туристов посетили регион за девять месяцев

фото «Петрозаводск говорит»

Карелия готовится к туристическому зимнему сезону. Для путешественников готовят около 40 мероприятий, причем в событийном календаре обещают и новинки.

Новые зимние программы представили горный парк «Рускеала», остров Кижи, «Двор Халла» и вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко».

В региональном Министерстве экономического развития говорят об активном расширении сети туристических и автомобильных маршрутов, работе над формированием событийного календаря.

За девять месяцев этого года в Карелию приехали 622 тысячи туристов, как и годом ранее. С мая по август число поездок достигло 309 тысяч, превысив результат 2025 года на 6,4 %.