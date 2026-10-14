Новый турпоезд из Москвы свяжет Выборг и Карелию

За два дня путешественники увидят замки, водопады и шхеры

фото «Петрозаводск говорит»

РЖД запустит поезд вдоль Ладожского озера. Состав будет отправляться из Москвы, доедет до Выборга и Сортавалы и затем вернется в столицу. Путешествие займет два выходных. В первый рейс туристический поезд «Северное Приладожье» отправится 6 ноября. Состав будет курсировать каждую неделю, сообщает портал 47news.

За время короткого отдыха путешественники смогут прогуляться по Ратушной площади в Выборге, увидеть средневековый замок, Часовую башню и Усадьбу бюргера, библиотеку Алвара Аалто и прогуляться по природному музею-заповеднику «Парк Монрепо».

В Карелии гостям предложат посетить воссозданный Дом Карла Густава Берга – первого бургомистра, здание Банка Финляндии начала ХХ века и прогуляться по набережной. У гостей будет время прокататься на ретропоезде в Рускеалу, к водопадам или на катере к шхерам.