Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на Новый год

Новогодние предпочтения соотечественников раскрыл российский сервис путешествий № 1

Фото: Петрозаводск говорит

Встретить Новый год не дома, а в путешествии мечтают многие. На дворе – октябрь, и самое определяться с маршрутом и местом отдыха в праздничной атмосфере с зимними развлечениями и соответствующим антуражем.

Онлайн-сервис для организации путешествий «Туту» выяснил предпочтения и реальные стремления соотечественников и назвал самые популярные новогодние направления у россиян предстоящей зимой.

По информации аналитиков сервиса «Туту», нам новый год наши туристы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

Помимо этих самых популярных направлений, с 28 декабря по 10 января многие отправятся в Казань, Минеральные Воды, Сочи и Ростов-на-Дону.

Из зарубежных маршрутов на новогодние праздники в топе – Минск, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Бангкок, Дубай и Пхукет. Именно туда чаще всего покупают сейчас билеты.