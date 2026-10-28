Семья из трех человек погибла в квартире в российском городе

В Челябинске нашли убитыми мужчину, женщину и девочку

Фото "Петрозаводск говорит"

В Челябинске семью из трех человек нашли погибшей в собственной квартире. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, днем 28 октября в квартире дома на улице Олимпийской были обнаружены тела мужчины, женщины и 15-летней девочки. На трупах имелись признаки насильственной смерти.

По факту убийства двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место трагедии, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщает Telegram-канал Shot, рассматривается версия, по которой глава семьи открыл стрельбу по своей жене, затем по дочери. После этого мужчина мог свести счеты с жизнью.

Ранее сообщалось о том, что двоих мужчин унесло в море во время отдыха на российском пляже.