В Карелии выявили нарушителей закона об оружии

Карельские росгвардейцы изъяли у нарушителей 10 единиц оружия

Фото: Росгвардия РК

Росгвардейцы и сотрудники республиканского МВД продолжают «оружейные» рейды. На прошлой неделе они провели 61 проверку. Сохранность огнестрельного оружия проверили у 60 граждан и одного юридического лица, уточнили в пресс-службе ведомства.

За это время составлено семь протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. Изъято десять единиц оружия. Еще 2 единицы и 75 патронов жители Карелии сдали добровольно.

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