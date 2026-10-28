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28 октября 2026
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Автоклуб 10 RUS

На трассе в Прионежском районе добавят света

Тьма в Ужесельге: прокуратура заставила чиновников осветить опасную дорогу
асфальт
изображение сгенерировано Алисой AI

Прокуратура через суд добилась установки фонарей на трассе в Прионежском районе. Управтодору дали год на оборудование освещения.

На автомобильной дороге в деревне Ужесельга и за ее пределами на расстоянии 100 метров нет освещения. Потемки нарушают права граждан на безопасные условия дорожного движения и создают угрозу. В ситуацию вмешалась прокуратура.

По итогам судебного заседания на управление автомобильных дорог Карелии возложили обязанность провести работы по оборудованию освещения в течение 12 месяцев. Найти деньги на работы должен региональный Минтранс. Решение суда вступило в силу.

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: В Карелии экстренно усилят контроль за пешеходными переходами

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