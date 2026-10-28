Завод по выращиванию форели возводят в Карелии

От икры до двух килограммов: в Олонецком районе строят комплекс по выращиванию форели

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В Олонецком районе строят единственный на Северо-Западе комплекс для выращивания форели. Ход строительства проверили жилищный надзор – нарушений не выявлено.

Второй корпус рыбоводного комплекса строят в деревне Куйтежа. Проектом предусмотрено строительство двух производственных корпусов (один из них уже возведен в рамках первого этапа строительства) с полноценной инфраструктурой вне границ и водоохранных зон водных объектов. В составе комплекса предусмотрено строительство газовой котельной, очистных сооружений, биопруда, пожарных резервуаров и вспомогательных зданий. В первом корпусе завода предполагается выращивание форели из икры до веса 500 грамм, во втором - до веса в 1,5 - 2 килограмма.

Вода в бассейн для выращивания малька попадает из скважин на территории завода, после предварительной водоподготовки, включая аэрацию и удаление избыточных элементов железа.

Загрязненные стоки от бассейнов направляют на производственные очистные сооружения в резервуар-отстойник, затем в биопруд. Такая схема выращивания форели обеспечивает полную защиту водоемов от загрязнения.