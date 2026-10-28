Цены на бензин на частных АЗС пошли вниз

Артур Парфенчиков заявил о снижении цен на бензин и дизель в Карелии

фото «Петрозаводск говорит»

О снижении цен на топливо на независимых АЗС в республике заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В правительстве отмечают улучшение ситуации с бензином в республике. Благодаря совместной работе карельского правительства, а также созданного по поручению Парфенчикова штаба по вопросам обеспечения региона нефтепродуктами, представителей нефтегазовых компаний и независимых АЗС удается постепенно стабилизировать цены на топливо на частных заправках.

Оперативный штаб вместе с УФАС мониторит ценообразование. По словам главы республики, после напряженного периода топливного кризиса в Карелии добились снижения цен на частных автозаправочных станциях. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на АЗС ООО «Альпи» в Лоухи. Бензин марки АИ-95 подешевел с 139,90 до 83,90; 92-й – со 129,90 до 79,90, а дизель – со 136 до 93,90. В Суоярви на заправке ООО «Ласонен» 95-й бензин подешевел с 99 до 89 рублей за литр, 92-й – с 95 до 85 рублей, дизель – с 99 до 89.