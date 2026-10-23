Новак отметил улучшение ситуации с топливом в Карелии

Вице-премьер Александр Новак оценил совместные усилия властей по стабилизации рынка топлива в Карелии

фото с сайта правительства РК

Топливные ограничения в Карелии сняты: «Лукойл» и «Роснефть» вернулись к штатному режиму работы, водителям снова разрешили заправлять канистры.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, в ходе которого были заслушаны доклады о ситуации в регионах, в том числе Карелии. Вице‑премьер подчеркнул позитивные изменения в топливном секторе.

На АЗС в Карелии ситуация стабилизировалась. Поставки топлива организованы в полном объеме, АЗС работают в штатном режиме, больших очередей нет.

«Мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям»,

- отметил Новак.

По итогам совместной договоренности правительства республики и оперативного штаба, созданного по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова, с 22 октября на АЗС компании «Лукойл» были сняты все ограничения на отпуск топлива.

Штабу по вопросам обеспечения республики нефтепродуктами удалось договориться и с «Роснефтью». Все лимиты на отпуск топлива на АЗС «Роснефти» в Карелии также сняты. Разрешена продажа бензина в канистры и другую тару.

«Несмотря на то, что ситуация стабилизируется, работа оперативного штаба по обеспечению республики топливом продолжается», - отметил Артур Парфенчиков.