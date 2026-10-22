Расходы на зарплаты чиновников могут вырасти почти на 400 тысяч

В Петрозаводске планируют изменить систему оплаты труда чиновников

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На ноябрьской сессии Петросовета рассмотрят проект «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа».

Предлагается изменить принцип формирования системы денежного содержания для лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления Петрозаводска.

В пояснительной записке говорится о снижении уровня стимулирующих надбавок, но повышении уровня должностных окладов, сохранении установленных компенсационных выплат и дифференцированного подхода при определении надбавки за особые условия, учитывая квалификацию, сложность, количество, качество и условия работы.

В финансово-экономическом обосновании проекта говорится об увеличении расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Петрозаводска на текущий финансовый год на сумму 395,7 тысяч рублей.

В администрации карельской столицы заверяют, что увеличение расходов не превысит норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и начислений на оплату труда, а также на содержание органов местного самоуправления.

В случае поддержки проекта в Петросовете, новая система денежного содержания чиновников городской администрации начнет действовать с 1 декабря.