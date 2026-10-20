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20 октября 2026
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Политика

Подсадник напутствовала новый созыв Молодежного парламента Карелии

Председатель Заксобрания отметила, что в республике живет активная, неравнодушная и креативная молодежь
Первое заседание молодежного парламента РК
Фото: ЗС РК

В Законодательном Собрании Республики Карелия прошло первое заседание Молодежного парламента VIII созыва. Молодых депутатов поприветствовали спикер Заксобрания Лариса Подсадник и глава Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова.


В новый состав вошли 20 человек в возрасте от 15 до 32 лет, успешно прошедшие конкурсный отбор. Кандидатов выдвигали зарегистрированные в республике НКО, общественные объединения и инициативные группы — Российские студенческие отряды, организация Федеральной спортивной гимнастики, Молодая гвардия «Единой России», патриотическое движение «Карельский фронт», профком студентов ПетрГУ, Центр развития добровольчества, РАНХиГС и другие.

Лариса Подсадник


Лариса Подсадник отметила, что в Карелии много неравнодушной и креативной молодёжи, чьи идеи способны серьёзно влиять на развитие республики. По её словам, Молодёжный парламент должен быть не формальной площадкой, а реальной развивающей силой парламентаризма.
 

Молодёжный парламент — это пространство для обсуждения, обмена мыслями, диалога и аргументированной критики. Здесь важно не просто присутствовать, а предлагать решения актуальных для молодёжи вопросов. Я хочу видеть вас своими партнёрами и участниками диалога, 

— подчеркнула спикер.

Она также предложила молодым депутатам участвовать в пленарных заседаниях, чтобы глубже разобраться в законотворческом процессе и работе парламента.
 

Молодые коллеги, дерзайте, будьте смелыми, аргументируйте, критикуйте конструктивно, ставьте перед собой цели и добивайтесь их! Всё получится! 

— написала Лариса Подсадник на своей странице «ВКонтакте» 

На первом заседании Молодежный парламент избрал председателя. Им стала волонтер и молодежный активист Александра Кретова. Заместителем председателя стала преподаватель Карельского филиала РАНХиГС, руководитель научно-методического отдела вуза Дарья Языковская. 

Молодежный парламент Карелии


Татьяна Тишкова поздравила членов Молодежного парламента с началом работы, вручила им удостоверения и попросила направить предложения, на основе которых будет сформирован план работы. 
 

Очень важно показать себя в деле. Желаю, чтобы ваша работа была продуктивной и нацеленной на результат, 

— сказала она.

В заседании также приняли участие начальник Управления по молодежной политике Карелии Алексей Бутенко и депутаты Законодательного Собрания республики.

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