В Кремле раскрыли данные о прямой линии Путина

Прямую линию президента в этом году совместят с большой пресс-конференцией

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году состоится в декабре. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, в этом году прямая линия вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией. Песков заверил, что подготовка к мероприятию уже идет. Тем не менее, точной даты события представитель Кремля назвать не смог.

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