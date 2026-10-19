Финн построил башню для наблюдений за Россией

Финский пенсионер превратил списанную пограничную вышку в наблюдательный пункт за красотами

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

У российско-финляндской границы появилась вышка, в которой есть электричество и отопление, небольшая библиотека. Построил 20-метровую конструкцию местный житель для наблюдений за соседней страной.

По сообщению РИА «Новости», башня расположена всего в тринадцати километрах от границы. Участок и вышка принадлежат Микко Макконену. Ранее мужчина работал в Министерстве иностранных дел Финляндии и пять лет прожил в СССР, завел друзей, но перестал поддерживать связь со знакомыми после закрытия границы из-за опасений создать им трудности. Россия вызывает интерес у мужчины.

Купил он конструкции вышки в 2006 году, собрал в 2007 году, после того как финская пограничная служба списала сотни подобных вышек на металлолом.

Восьмитонную вышку финн поставил недалеко от своего дома в провинции Китеэ. Мужчина каждую неделю поднимается на вышку полюбоваться окрестностями, иногда принимает гостей. Башня шатается от ветра, но ее удерживают тросы.