В Финляндии гражданство СССР назвали «риском иностранной зависимости»

Штаб армии Финляндии отказал кандидату в стажировке из-за проживания в СССР

Фото сгенерировано Алиса AI

Главный штаб Сил обороны Финляндии отказал мужчине в стажировке в Университете национальной обороны. Причиной отказа стал факт того, что мужчина в младенчестве четыре месяца жил в СССР. Сам соискатель узнал об этом только во время углубленной проверки безопасности при трудоустройстве, пишет Helsingin Sanomat.



Мужчина родился в начале 1990-х годов. Его родители в тот момент не состояли в официальном браке, поэтому ребенок автоматически получил гражданство матери, уроженки СССР. Через четыре месяца, когда признали отцовство и предоставили финское гражданство, советское гражданство аннулировали.



Уполномоченный по вопросам равноправия Финляндии признал отказ военного ведомства «прямой дискриминацией по признаку происхождения» и потребовал выплатить соискателю компенсацию в размере 4 тысяч евро.



Однако штаб армии Финляндии в итоге отказался выполнять это требование, официально заявив омбудсмену, что четырехмесячное гражданство СССР является «ограничивающим фактором из-за риска иностранной зависимости».



При этом военное ведомство Финляндии не стало оформлять официальный отказ в приеме на стажировку, а просто полностью отменило конкурс на вакансию, оставив университет без стажера.