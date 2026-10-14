Самолет ВВС Швеции приблизился к Карелии

Военный самолет страны НАТО ведет разведку у российско-финляндской границы

Фото "Петрозаводск говорит"

Шведский военный самолет Gulfstream S102B Korpen в среду, 14 октября, ведет разведку у российско-финляндской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полетным данным, борт ВВС Швеции поднялся в воздух с базы в городе Линчепинг около 9 часов утра и направился в сторону Финляндии. Там он подлетел к границе и взял курс вдоль границы с Карелией на север.

Отмечается, что указанный самолет регулярно выполняет разведывательные полеты вдоль границы России и Суоми, а также работает над Черным морем, приближаясь к берегам Крыма.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге 13 автомобилей столкнулись на кольцевой автодороге.