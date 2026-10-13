В Финляндии продают остров, который посещал Брежнев

Цену снизили почти на 2 млн евро. Остров смогут приобрести местные и иностранные покупатели, кроме россиян

изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Финны почти на два миллиона евро снизили стоимость острова, который в 1961 году посещал советский руководитель Леонид Брежнев. Островной комплекс Юуслуото на юго-западе Суоми пытаются продать за 4,8 млн евро, два года назад за него просили 6,5 млн. О продаже острова площадью 25 га сообщает ТАСС со ссылкой на издание Talouselämä.

Ранее островом владела финская нефтеперерабатывающая компания Nestе, которая купила его по инициативе экс-президента Урхо Кекконена. Остров использовали в качестве рабочей резиденции президента. Впоследствии он перешел энергетической компании Fortum, которая его продает. Остров также посещали бывший министр нефти Саудовской Аравии в 1979 году и экс-генсек ООН в 2007 году.

Сообщается, что интерес к покупке объекта проявили клиенты из ФРГ, США и Индии. Так как в стране с лета 2025 года введен запрет на сделки с недвижимостью для россиян, гражданам РФ навряд ли удастся приобрести остров.