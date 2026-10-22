Все ограничения по топливу сняты на заправках «Лукойл» в Карелии

Договоренности о снятии ограничений на реализацию бензина достигнуты по поручению главы республики Артура Парфенчикова

Фото: Артур Парфенчиков, vk

В Карелии с 22 октября снимаются все ограничения на отпуск топлива на АЗС «Лукойл». Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Как отметил губернатор, снятие ограничений - это результат договоренностей правительства Карелии и оперативного штаба с компанией «Лукойл». Сняты все лимиты по заправке для населения, спецтехники и большегрузов. Также вновь разрешена продажа топлива в канистры и в другую тару.

«Работа топливного штаба по мониторингу и стабилизации ситуации на территории республики продолжается. Наша главная задача - обеспечить комфорт и бесперебойную работу для всех жителей и предприятий Карелии», - отметил глава республики.