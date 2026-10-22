В Петрозаводске целый дом оставили на «пожарном» водоснабжении

«Скоро морозы, а мы на гидранте!». Жильцы дома на Машезерской просят о помощи

фото паблик «Подслушано в Птз»

Коммунальный пинг-понг в Петрозаводске. Управляющая компания и водоканал делят сгнившую трубу, пока жильцы пятиэтажки на Голиковке ждут замерзания водопровода.

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Жильцы дома на Машезерской, 31-а, оказались заложниками ситуации, о чем рассказали в паблике «Подслушано в Птз». По словам людей, в доме прогнила подводящая труба. Сотрудники водоканала раскопали яму, посмотрели и все закопали обратно. По словам граждан, ни водоканал, ни управляющая компания не дают ответа и скидывают ответственность друг на друга. Водоснабжение в доме производится с помощью пожарного гидранта. Мягкая труба протянута от колодца на тротуаре в водомерный узел и тепловой пункт в подвале панельного дома.

Граждане всерьез опасаются, что зимой подобная конструкция попросту замерзнет, а они останутся без воды до весны.