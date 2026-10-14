На крупных АЗС в Карелии повысили лимиты на продажу топлива

В Карелии на заправках «Роснефти» увеличили нормы отпуска бензина АИ-92 и АИ-95

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии на одной из крупных сетей АЗС решили увеличить лимиты отпуска бензина. Об этом сообщается в официальных источниках. Речь идет о «Роснефти».

Водители смогут залить до 50 литров, конечно, при условии, что на автозаправке будет нужное топливо. Например, в Петрозаводске ситуация с топливом пока остается напряженной. На многих табло заправок рядом с маркой бензина горит красная линия, потом топливо и вовсе исчезает с табло. В частности, такое наблюдалось в Петрозаводске утром и днем 12-13 октября. Водители же по-прежнему стоят в очередях за топливом.

Чиновники же говорят о «системной работе по стабилизации ситуации с обеспечением региона автомобильным топливом». Теперь на «Роснефти» в Карелии лимит отпуска бензина АИ-92 увеличили до 50 литров. Также увеличены лимиты на бензин АИ-95 на станциях в Ледмозере, Кочкоме, Пушном, Кондопоге, Питкяранте и Рускеале. Добавим, что на заправках другого бензинового гиганта в Петрозаводске лимит составляет 40 литров. Также в карельской столице есть АЗС, где не установлены бензиновые ограничения.