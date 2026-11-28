Кондопожанин без прав вел микроавтобус

Фото: Госавтоинспекция Карелии

О потенциальной угрозе безопасности на дорогах Кондопожского района рассказали в Госавтоинспекции Карелии. В городе бумажников инспекторы пресекли грубое нарушение правил дорожного движения.

В минувшую пятницу, 27 ноября, в районе дома №35 на Октябрьском шоссе в Кондопоге дорожные полицейские отстранили от управления местного жителя 1980 года рождения. Кондопожанин вел автомобиль Isuzu. Как выяснили автоинспекторы, водитель не имел права управлять транспортным средством.

Автомобиль кондопожанина отвезли на штрафстоянку, а нарушителю грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призвала водителей не подвергать опасности себя и окружающих.