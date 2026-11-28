Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 28 ноября.
По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём составит -1, -6°С.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3,-5°С. Атмосферное давление будет расти.
По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале -5 °С,
в Кеми -5°С,
в Кондопоге -4 °С,
в Медвежьегорске -4 °С,
в Олонце -3 °С,
в Пудоже -1°С,
в Сегеже -5 °С,
в Сортавале -3°С,
в Суоярви -5 °С.