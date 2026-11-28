Погода в Карелии 28 ноября: переменная облачность и без существенных осадков

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 28 ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём составит -1, -6°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3,-5°С. Атмосферное давление будет расти.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале -5 °С,

в Кеми -5°С,

в Кондопоге -4 °С,

в Медвежьегорске -4 °С,

в Олонце -3 °С,

в Пудоже -1°С,

в Сегеже -5 °С,

в Сортавале -3°С,

в Суоярви -5 °С.