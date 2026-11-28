Наушники после рабочего дня могут повышать уровень стресса

Фото создано с помощью Алиса AI

Минимум 20 минут полной тишины ежедневно требуется человеку для перезагрузки мозга с рабочих задач и сортировки мыслей. Об этом «Абзацу» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Она отметила, что привычка надевать наушники после работы, чтобы отрешиться от звуков окружающего мира, лишь создает иллюзию отдыха. В этот момент мозг переключается с рабочих задач на обработку нового потока информации. В результате усталость накапливается, а стресс нарастает.

Для уменьшения информационной нагрузки Абравитова рекомендовала возвращаться домой в тишине, убирать гаджеты во время ужина и полностью отказываться от них минимум за час до сна.

Людям с фобией тотальной тишины психолог предложила включать нейтральные звуки природы (шум дождя, леса) на минимальной громкости.