Собрали для вас все места, куда можно пойти в выходные – одному, парой, всей семьей

А вот бывает у вас так: все вроде хорошо, всё вроде есть – а вот чего-то не хватает. Чего – непонятно. Какое-то неясное томление в организме. Многие ошибочно принимают это за желание выпить. Но это другое. Это то, что Пушкин назвал «духовной жаждой». И если вы вот этой духовной жаждой томимы – то скорее читайте наш обзор и выбирайте, к какому источнику припасть!

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ в начале декабря стартует VIII Фестиваль молодых звезд оперы «ОпераVita». И любители уже начинают готовить себя к этому пиршеству Духа.

Прелюдией к музыкальному празднику станет лекция одного из самых модных и востребованных музыкальных критиков современной России Ярослава Тимофеева «От Эвридики до Орфея: рождение оперы» (12+). И уже 4 декабря мы услышим оперу «Орфей и Эвридика» (12+) Кристофа Виллибальда фон Глюка. И вживую насладимся мелодией для флейты – великим фрагментом, где солирующая флейта звучит в сопровождении струнных. Поистине, кто не плакал под эту мелодию – в том нет сердца.

Но это в недалеком будущем. А в ближайшую субботу вечером в театре – «Алиса» (6+). Авторский балет по «Приключениям Алисы в Стране чудес». Причем интересно, что музыка к балету написана специально для Музыкального театра Карелии.

А в воскресенье в пять часов вечера театр приглашает на театральный квест «Тайная комната, или В погоне за Белым кроликом» (12+).

А позднее покажет «Хрустальную туфельку» (6+). Это, в общем-то, история Золушки в музыке и ярких красках. Кстати, наука говорит, что сюжетный архетип Золушки – самый любимый не только у детей, но и у женщин всех возрастов. Но давайте будем честны. Если бы в жизни принцы реально любили скромных трудолюбивых Золушек и забрали бы их всех в свои дворцы – ну кто бы у нас тогда стал шпалы укладывать…

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» в субботу вечером продолжит премьерный показ «На пути в Дамаск» (16+). А в воскресенье вечером можно посмотреть «О чем молчат мужчины?» (16) – ироничный спектакль-капустник, в центре которого вечные темы взаимоотношений полов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР на Малой сцене 29 ноября покажет комедию «Дуры мы, дуры» (18+). Три подруги собираются за новогодним столом в ожидании чуда и женского счастья. Интересно: сообщается, что по ходу пьесы «зрители могут влиять на ход событий». В этом смысле спектакль, конечно, должен быть интересен, в первую очередь, мужчинам: так-то на женщин в жизни повлиять довольно трудно – может, хоть в театре чему-то научат?..

ТЕАТР КУКОЛ, как всегда, ждет вас с детьми. В субботу в 11 часов смотрим «Малышкины забавы» (0+). Это музыкальный спектакль с героями К. Чуковского и С. Маршака и музыкальные игры с детьми. А в 15 часов – премьера «Рожденные под одной звездой» (6+). В одну звездную ночь в юрте женщины и в берлоге белой медведицы появляются на свет двое: мальчик и медвежонок. Разговор о том, что другой – не всегда враг, а под одной звездой могут родиться те, кому суждено спасти друг друга. В общем, ксенофобам не смотреть.

А воскресенье в 11 часов в театре – «Непослушный Дорофей». Дорофей – это гусенок, которого растит и воспитывает девочка Аленка. У зрителей же важная миссия: вовремя заметить появление на сцене рыжего лисьего хвоста и предупредить об этом героев. Замечено: первыми лисий хвост видят родители зрителей. Но почему-то молчат…

В 15 часов – премьерный показ «Рожденных под одной звездой».

На музыкальном фронте КАРЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ в воскресенье в 12 часов порадует детей музыкально-литературным концертом «Звёздный мальчик» по сказке Оскара Уайльда Аб. 3 ( 0+).

ДОМ КУКЛЫ ТАТЬЯНЫ КАЛИНИНОЙ представляет любителям искусства коллективную выставку «Другой мотив» (0+), которая продлится по 12 декабря. Мотив другой – потому что тут карельские художники пишут не Карелию, а другие регионы России или, вообще, иные страны. Ну и то сказать: не сошелся же свет на одной Карелии, в мире много прекрасного. Большинство представленных работ мало выставлялись, а некоторые показаны впервые.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ до 10 января еще показывает экспозицию «Лео Ланкинен. 100 лет» (0+).

На выставочной площадке музея АРТ-ПРОСПЕКТ продолжается юбилейная выставка Виталия Наконечного «Форматы» (6+).

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ в эти выходные еще покажет выставку графики «Простые вещи» (0+), но дальше эту экспозицию будет уже не посмотреть.

В ДОМЕ РЕМЕСЕЛ продолжается персональная выставка Эмилии Шеламовой «Сады Семирамиды» ( 0+).

В ФОЙЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА открылась и будет доступна по 18 декабря фотовыставка Татьяны Гилепп «Карелия. От Ладоги до Белого моря» ( 6+).

В Презентационно-выставочном центре МУЗЕЯ «КИЖИ» по 8 декабря «Сокровища Ярославля» (6+).

Выставка «Приданого гребень, да веник, да алтын денег» (6+) работает в Фондохранилище музея «Кижи». А в Детском музейном центре – экспозиция «Сказки и сказочники» (0+).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ открывает «Птичьи секреты» (0+). Также в музее – новая экспозиция «Храмы Карелии в объективе Бориса Павловича Бойцова» (6+).

На этом пока всё. И главное – помните: расти духовно никому не рано и никогда не поздно!