Платежи региональных бюджетов за неработающее население составляют около 1,3 триллиона рублей

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«Из всего фонда ОМС триллион - послушайте цифру - триллион триста тринадцать миллиардов – это платежи за неработающее население», - заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на рассмотрении закона о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на будущий год. Политик предложила установить платеж для «якобы неработающих» граждан, которые пользуются медицинскими услугами, пишет «Коммерсантъ».

Матвиенко подчеркнула, что ответственность государства платить страховые взносы за детей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и тех, кто не может работать по объективным причинам. При этом, как считает политик, есть неработающая часть населения молодых, сильных и крепких, которые работают, шикарно живут, но не участвуют в медицинском страховании.

Она считает, что к вопросу следует подходить «без фанатизма», но отделить «якобы неработающих» от тех, за кого государство несет обязательство. По ее мнению, следует установить дифференцированный или единый платеж для тех, кто якобы не работает, так как в обществе должна быть справедливость.

Тему с платежом по ОМС обсуждали с властями Москвы. Матвиенко сказала, что в правительстве были удивлены, что трудящиеся платят за молодых здоровых людей, которые просто получают полис медицинского страхования и никак в этом не участвуют.