Роли поисковиков исполнили артисты арт-кутёжа «Крыса»

Фото: Петрозаводск говорит

Первый показ спектакля «Я уходил пешком» (12+), на котором побывал наш оператор и режиссер Евгений Сафонов, прошел аншлагом и вызвал искренний восторг у зрителей. По многочисленным просьбам организаторы проводят дополнительный показ! Но и на него билеты уже проданы.«Я уходил пешком» (12+) - это история про людей, которые уходят. Кто-то — в лес за грибами и не возвращается. Кто-то — из дома после ссоры с родителями. Однажды они пропадают с радаров, и тогда на поиски выходят те, кто не может остаться в стороне.

Но как найти человека, если координатор теряет нить, свидетельства противоречат друг другу, а вокруг — настоящий переполох из звонков, заявок и ночных выездов?Постановка полностью погружает в ритм работы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Карелия — от первого звонка до финального «Найден! Жив!». Здесь нет вымышленных сюжетов, только реальные ситуации, радиопереговоры, ночные маршруты и труд, который спасает жизни.

«Показы проходят в здании музея «Лисьи огни». Напоминаем, что основная экспозиция сейчас закрыта на зиму, и помещение не отапливается (при этом наши фундаментальные работы, не боящиеся холода, по-прежнему доступны для просмотра по предварительной записи). Мы сознательно не стали искать другую площадку: холод стал частью атмосферы и позволил зрителям первого показа буквально почувствовать то, через что проходят добровольцы и потерявшиеся люди на ночных выездах. Одевайтесь как на реальный поиск — максимально тепло»,

- рассказал режиссер.

Роли исполнили артисты арт-кутёжа «Крыса».

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