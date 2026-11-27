На шлюзе № 16 завершат работы по обновлению электростанции, резервуара для воды и сбора стоков

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Правительство РФ направит деньги на завершение реконструкции шлюза №16, входящего в число гидросооружений Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Речь идет о сумме в 326,4 млн рублей.

Как пишет РИА Новости, работы на шлюзе №16 подразумевают реконструкцию дизельной электростанции, резервуара для воды и резервуара для сбора стоков.

Также почти 150 млн рублей направят на завершение реконструкции общежития Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Петербурге.