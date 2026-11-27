Средняя стоимость полиса ОСАГО в регионе на 18% ниже по сравнению со средней стоимостью полиса в России

фото «Петрозаводск говорит»

Карелия оказалась среди регионов с самой высокой долей безаварийных водителей, сообщили в Российском Союзе Автостраховщиков.

По данным организации, с октября 2025-го по сентябрь 2026 года 46,5% автовладельцев Карелии получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, что означает, что почти половина водителей региона в течение десяти лет не становились виновниками ДТП. Для сравнения, в Дагестане показатель составляет менее 9%.

С января по сентябрь 2026 года автовладельцы приобрели 202,9 тысяч (из них 47,1 тыс. коротких) полисов «автогражданки» на общую сумму 1 009,4 млн рублей. Средняя стоимость годового полиса составила 6,4 тыс. рублей, что ниже на 18% по сравнению со средней стоимостью полиса по России за тот же период (7,8 тыс. рублей).

Выплаты по ОСАГО выросли. За первые девять месяцев среднее значение выплаты составило в 107,9 тыс. рублей против 90,6 тыс. рублей годом ранее. В России средняя выплата - 127,6 тыс. рублей.