Машина скатилась с горки и задавила водителя в Медвежьегорске

Фото: Петрозаводск говорит

Несчастье с водителем произошло в четверг, 26 ноября, в 17:00 у дома 48А на улице Первомайская в Медвежьегорске.

По предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, водитель поставил на улице автомобиль Renault Duster, однако не принял мер, исключающих его самопроизвольное движение. Из‑за уклона дороги неуправляемая машина поехала вниз. Водитель попытался остановить автомобиль, но упал, и легковушка проехала по нему.

В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина, его с травмами госпитализировали.

Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии.