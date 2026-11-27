Программу расселения реализуют в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

27 ноября в Суоярви ввели в эксплуатацию пятиэтажный дом на 150 квартир. В них в ближайшее время смогут переехать жители Суоярви и Суоярвского округа. Ключи от квартир первым новоселам местная администрация начнет выдавать уже в декабре.

Это четвертый дом, который мы построили в этом году для расселения аварийного жилья. Напомню, Карелия одной из первых подала заявку на финансирование программы расселения, благодаря чему в 2025 году мы досрочно, в счёт 2026 года, получили 3,5 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это позволило приобрести 624 квартиры в новостройках в разных районах республики,

– отметил Глава региона Артур Парфенчиков.

Как рассказал глава региона, по площади вводимого жилья Карелия в 2026 году стала четвёртой среди субъектов России, а по числу вводимых домов — пятой. Кроме того, Правительство России включило республику в тридцать лучших регионов по обеспеченности жильём.

Помимо дома в Суоярви, в июне этого года ввели в эксплуатацию 135‑квартирный дом в Беломорске, в начале ноября сдали 40‑квартирную новостройку в Питкяранте, а накануне – дом на 251 квартиру в Петрозаводске. До конца года планируют завершить строительство пятого дома– новостройку на 48 квартир в Лахденпохье.

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В доме на улице Октябрьской квартиры передают с готовым ремонтом и всеми коммуникациями. В подъездах есть пандусы, а на первом этаже две квартиры приспособлены для людей, передвигающихся на кресле-коляске.

Строят дома для расселения местные компании. Так, «КСМ», не дожидаясь следующего крупного федерального транша, уже начала возводить второй дом в Петрозаводске. . А в Кондопоге под будущее финансирование программы ведет строительство девятиэтажного дома для расселения компания «Урбан Девелопмент».

Кроме того, уже подготовлены проекты домов для Костомукши и Олонца, ведётся разработка проектно‑сметной документации для строительства в Питкяранте и Пиндушах.